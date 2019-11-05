Son Dakika Haberleri: Kartel çatışmasının ortasında kalan 8 ABD vatandaşı öldü
Son Dakika Güncel Kartel çatışmasının ortasında kalan 8 ABD vatandaşı öldü

Kartel çatışmasının ortasında kalan 8 ABD vatandaşı öldü

6 saat önce

Meksika karteli, 2 anne ve 5 çocuk da dahil olmak üzere 8 ABD vatandaşını öldürdü.

Kartel çatışmasının ortasında kalan 8 ABD vatandaşı öldü, System.String[]

Meksika karteli, 2 anne ve 5 çocuk da dahil olmak üzere 8 ABD vatandaşını öldürdü. ABD vatandaşlarının, iki farklı kartel arasındaki çatışmanın arasında kaldıkları belirtildi.

Meksika'nın Sonora bölgesinde meydan gelen olayda, iki farklı kartelin silahlı çatışması arasında kalan 8 ABD vatandaşı hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 2 annenin, 1 kadının ve 5 çocuğun olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasındaki Maria Rhonita Miller ve 4 çocuğunun kalıntıları, yanmış bir cipin içerisinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Yanmış aracın görüntüsü

-Detaylar


Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:02 Kaynak: DHA
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