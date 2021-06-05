Üye Girişi
Kartel Meksika seçimlerinde yerel yönetimlerde söz sahibi olma peşinde - Son Dakika

Kartel Meksika seçimlerinde yerel yönetimlerde söz sahibi olma peşinde

05.06.2021 00:10
Kartel Meksika seçimlerinde yerel yönetimlerde söz sahibi olma peşinde, System.String[]

Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Group, ICG), Meksika'da Federal Hükümet Meclisi üyelerinin ve yerel yöneticilerin belirleneceği seçimlerde suç örgütlerinin, çıkarları doğrultusunda adaylarla işbirliği yapmaya çalıştığını duyurdu.

Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Group, ICG), Meksika'da Federal Hükümet Meclisi üyelerinin ve yerel yöneticilerin belirleneceği seçimlerde suç örgütlerinin, çıkarları doğrultusunda adaylarla işbirliği yapmaya çalıştığını duyurdu.

Meksika genelinde 6 Haziran Pazar günü Federal Hükümet Meclisi üyelerinin ve yerel yöneticilerin belirleneceği seçimler bazı otoritelerce "Büyük bir demokrasi şöleni" olarak görülse de, karteller için yerel hükümetler ile yeni anlaşmalar yapma ve iktidara erişme fırsatı sağlıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından hazırlanan raporda, Meksika'da suç örgütlerinin kendi çıkarları doğrultusunda yerel yönetici adaylarıyla anlaşarak adeta seçim yatırımı yaptıkları kaydedildi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı açıklamalarda, kendi yönetiminde hiçbir suç örgütüyle anlaşma yapılmadığını yinelemesine rağmen ICG hazırladığı raporda, özellikle Michoacan Eyaleti gibi suç gruplarının domine ettiği bölgelerde bu anlaşmaların varlığının devam ettiğini belirtti. Kartellerin, yerel yönetimlerle polis kayıtlarına erişim, cezasızlık garantisi, rakiplerin anlaşmalarını sabote etme ve yerel bütçeden pay alma (haraç) gibi konularda müzakere ederek onların desteğini almaya çalıştığını bildiren ICG, belediye başkan adaylarının ise karşılık olarak kartellerden seçim kampanyalarını destek talep ettiğini ifade etti.

Ayrıca yerel halk arasında, Meksika hükümeti tarafından Michoacan belediye başkanı adayına verilen seçim propagandası yardımının 333 bin Peso (16 bin 700 dolar) olduğu, fakat kartellerin propaganda yardımı olarak belediye başkanı adayına 10-20 milyon Peso (500 bin - 1 milyon dolar) arası yardım yaptığı iddia ediliyor. Bu nedenle ülkede, bu yasadışı finansmanın adaylar açısından da bir fırsat olarak görüldüğü ileri sürülüyor. Tüm bu iddialar gölgesinde 90 milyondan fazla Meksikalı ise, Pazar günü ülke çapında Federal Hükümet Meclisi üyeleri ve en az 15 eyalet valisi dahil olmak üzere 20 bin 417 yöneticinin seçileceği ülke tarihinin en büyük seçimlerinde oy kullanmak için sandığa gidecek. - MEXİCO CİTY

Uluslararası Kriz Grubu, Hükümet, Meksiko, Pazar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kartel Meksika seçimlerinde yerel yönetimlerde söz sahibi olma peşinde - Son Dakika


Son Dakika

Salgında vefat sayıları 100'ün altına düştü, Bakan Koca aşının önemine dikkat çekti: Yolumuz doğru Salgında vefat sayıları 100'ün altına düştü, Bakan Koca aşının önemine dikkat çekti: Yolumuz doğru Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım

Son Dakika Haberleri
17:32 Polisleri tehdit eden adam 1 yıl 12 ay hapis cezası aldı
17:29 TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
17:27 Taraftar oylarıyla belirlendi! Burak Yılmaz sezonun iyi futbolcusu seçildi
17:22 Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
16:58 Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı salladı
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
Yalnızlıktan sıkılan Bahar Candan, parayla aradığı arkadaşı sonunda buldu Yalnızlıktan sıkılan Bahar Candan, parayla aradığı arkadaşı sonunda buldu         
00:19
Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı! İzleyenler hayran kaldı Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı! İzleyenler hayran kaldı         
23:56
1700 kişinin öldürüldüğü 1700 kişinin öldürüldüğü "Spyker" katliamının faili DEAŞ'lı teröriste 2 ay ev hapsi cezası verildi         
22:23
Samsun'da denizde cenin bulundu Samsun'da denizde cenin bulundu         
21:38
Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor         
21:06
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik         
20:10
Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor         
19:14
Musa Orhan'ın Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor         
16:58
Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!         
16:19
İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu         
16:09
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 00:52:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartel Meksika seçimlerinde yerel yönetimlerde söz sahibi olma peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement