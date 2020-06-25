Kartepe Ankara Caddesi hizmete açıldı - Son Dakika

Kartepe Ankara Caddesi hizmete açıldı

Kartepe Belediyesi tarafından beton çalışması yapılan Ankara Caddesi ulaşıma açıldı.

Kartepe Belediyesi tarafından beton çalışması yapılan Ankara Caddesi ulaşıma açıldı.

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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'e ilçe genelinde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından Dumlupınar Mahallesine geçişi kolaylaştırmak amacıyla Ankara Caddesinde yürütülen çalışmaların tamamlandığı bilgisi de verildi. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Caddesi'nde 540 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde yola beton atıldı. Yol betonu çalışmalarının tamamlanması sonrasında cadde araç trafiğine açıldı. Ankara Caddesi araç trafiğine hizmet verirken kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanarak Kartepeliler'e hizmet vermeye başladı.


Ankara Caddesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Kocaman, "Korona virüs ile mücadele çalışmaları Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda gece-gündüz devam ediyor. Pandemi başladığından itibaren tüm enerjimizi tüm imkanlarımızı Covid-19 ile mücadeleye ayırdık, bunu yaparken de personelimizin sağlığını, can güvenliğini düşünerek gerekli düzenlemeleri yaptık. Yeni normalleşme sürecinde yatırımlarımıza hız verdik. Ankara Caddesi'nde yapılan çalışmaları tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk" dedi. - KOCAELİ

İlyas Şeker, Kocaeli, Kartepe, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:57 Kaynak: İHA

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