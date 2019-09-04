Son Dakika Haberleri: Kartepe Ataevler'de çalışmalar başladı
Son Dakika Güncel Haber

Kartepe Ataevler'de çalışmalar başladı

3 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi'nde bulunan futbol sahası ve çevresinde inceleme yaparak gereken talimatları verdi.

Kartepe Ataevler'de çalışmalar başladı, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi'nde bulunan futbol sahası ve çevresinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Başkanı Kocaman'ın talimatı ile Etüt Proje ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çevre düzenlemesi, aydınlatma ve kabinlerin tadilat çalışmalarını başlattılar.

SPORCULARIN HİZMETİNE SUNULACAK

Belediye ekipleri futbol sahası çevresinde yabani otları biçerken, aydınlatma direklerinin montajına da başlanıldı. Saha çevresinde ki kabinlerin tamiratının tamamlanması sonrasında Kartepe Belediyespor alt yapısı ve Uzunçiftlikspor futbolcuları da bu tesislerden yararlanacaklar.

KOCAMAN; GEREKEN YAPILACAK

Ataevler Mahallesi'nde ki inceleme sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Hemşehrilerimizin talebi doğrultusunda futbol sahası ve çevresindeki atıl kalmış yapılarla ilgili incelemelerimizi yaptık. Bölge sakinlerimiz müsterih olsunlar, hafta başından itibaren gerekli gördüğümüz çalışmaları başlatıyoruz. Çalışmaların tamamlanması ile Kartepeli gençlerimize en iyi şekilde hizmet verecek duruma gelecektir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kocaman, Kartepe, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:53 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkan'dan sonra Emre de sezon sonunda teknik ekibe dahil edilecek!
Türkiye-Andorra maçını Donald Robertson yönetecek Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:16:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartepe Ataevler'de çalışmalar başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]