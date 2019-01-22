Kartepe Atla Terapi Merkezi'ne Yoğun İlgi
1 saat önce
Kartepe Belediyesi ile MARKA işbirliğinde hayata geçirilen Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Kartepe
Belediyesi ile MARKA işbirliğinde hayata geçirilen Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Kartepe Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında engelli bireyler için geliştirilmiş iyileştirme yöntemlerinden biri olan at ile terapi hizmeti vatandaşlara sunuluyor. Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliği ile merkez, kas ve downsendromu, otizm, spastizm gibi çeşitli hastalıklara sahip olan vatandaşların tedavisinde atla terapi yöntemi kullanılırken, sosyal binicilik yapmak isteyenlere de kapılarını açıyor. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri yarışmasında 'Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler' kategorisinde ödüle layık görülen Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi, şehir içi ve şehir dışından olmak üzere ayda 400 vatandaşın destekleyicisi tedavisi için kapılarını açıyor. Merkezde 2 at yetişkin hastaların, 4 at ise çocuk hastaların tedavisinde kullanılıyor. Hizmet alan vatandaşların Atla Terapi Merkezinden memnuniyet ve ilgisi gün geçtikçe artıyor.
Binicilik yapmak isteyen vatandaşlar merkeze akın ediyor. Merkezin son ziyaretçisi 15 Temmuz gazileri oldu. Atla Terapi Merkezini çok beğenen ve ata binme keyfini yaşayan gaziler sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, bu hizmeti ilçe halkına kazandırdığı için Başkan Üzülmez'e teşekkür etti. Türkiye
Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Ligi, Türkiye Şampiyonası ve teşvik yarışmaları olmak üzere birçok yarışmada kupalar kazanan Kartepe Belediyespor'un 12 yaşındaki sporcusu Yavuz Selim Demir
antrenmanlarını Atla Terapi Merkezi'nde yapıyor. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:02 Kaynak: İHA
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