Kartepe Bahçelievler'de tapu sevinci - Son Dakika

Kartepe Bahçelievler'de tapu sevinci

Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi Bahçelievler mevkiinde yaşayan 462 hanenin tapu sorununu çözüme kavuşturdu.

Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi Bahçelievler mevkiinde yaşayan 462 hanenin tapu sorununu çözüme kavuşturdu. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Ataevler Mahallesi Bahçelievler mevkiinde bulunan 462 hanenin tapu sorununda gereken plan tadilatı, Teiaş şerhleri kaldırılmasının ardından imar düzenlemesi yapıldı. Çalışmaların tamamlanması sonrasında uzun zamandır mağdur olan vatandaşlara tapuları dağıtılmaya başlandı. Konuyla ilgili uzun zamandır çalışma yapıldığına dikkat çeken Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Uzun zamandır yaptığımız teknik çalışmaların ardından Ataevler mahallemize bağlı Bahçelievler mevkiinde ikamet eden hemşehrilerimizin tapu sorununu çözerek 462 hanemizin tapu teslimini gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. İskan almak isteyen site sakinleri Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne başvurarak işlemlerini başlatabilecek. - KOCAELİ

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