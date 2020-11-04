Kartepe Belediye meclis üyelerine Eşme ayvası - Son Dakika

Kasım ayı olağan meclis toplantısı sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, meclis üyelerine Eşme ayvası hediye etti.

Kartepe Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis oturumunun açılışında söz alan Belediye Başkanı Kocaman, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un ilçe temasları hakkında bilgi verdi. Toplantıda konuşan Kocaman, "İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Teselli olabilecek iki evladımızın kurtulması bizleri sevindirmiştir. Yaptığımız istişareler neticesinde pandemi sebebiyle kan bağışçıları dolayısıyla kan stokları azaldığı için kan bağışı kampanyası yapılmasını uygun bulduk. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısı sonrasında Başkan Kocaman, meclis üyelerine ve katılımcılara Eşme Ayvası hediye etti. - KOCAELİ