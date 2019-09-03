Kartepe Belediyesi Eylül ayı meclisi toplandı

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Kartepe Belediyesi Eylül Ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Orhan Akyüz başkanlığında belediye binası meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste hizmetin aksamaması için ihtiyaç ve gereklilik hali doğduğunda Temizlik İşlerinde Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere temin edilecek olan araçlar için İller Bankası'ndan kredi talebi oy çokluğu ile kabul edildi. - KOCAELİ