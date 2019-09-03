Son Dakika Haberleri: Kartepe Belediyesi Eylül ayı meclisi toplandı
Son Dakika Güncel Haber

Kartepe Belediyesi Eylül ayı meclisi toplandı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi Eylül ayı meclisi toplandı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


Kartepe Belediyesi Eylül Ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Orhan Akyüz başkanlığında belediye binası meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste hizmetin aksamaması için ihtiyaç ve gereklilik hali doğduğunda Temizlik İşlerinde Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere temin edilecek olan araçlar için İller Bankası'ndan kredi talebi oy çokluğu ile kabul edildi. - KOCAELİ

Orhan Akyüz, Kartepe, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci el araç alanlar artık aracı aldığı gün sigorta yaptıracak
A Milli Takım'da Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıkları başladı Günlük burç yorumları 3 Eylül 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Galatasaray, yeni transferler için 4 Eylül'de imza töreni düzenleyecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:54:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartepe Belediyesi Eylül ayı meclisi toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]