Kartepe belediyesi kamusal alanları dezenfekte ediyor - Son Dakika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde Covid-19 ile mücadele edilmesine yönelik dezenfekte işlemleri kamusal alanlarda devam ediyor.

Kartepe Belediyesi İşletme Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından dezenfekte uygulaması gece gündüz sürdürülüyor. Belediye ekipleri ilçe genelinde Kartepeliler'in yoğun olarak kullandıkları yerler başta olmak üzere kamu kurumları titizlikle dezenfekte ediliyor. Kartepe Belediyesi ekipleri teknoloji sırt atomizörü ile Sağlık Bakanlığı ruhsatlı Covid-19'a en etkili biyosidal ürünler ile dezenfektan çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri ilçede vatandaşların güvenliği ve huzuru için görev yapan jandarma ile polis ekiplerinin araçlarının yanı sıra binaları da aralıksız dezenfekte ediyor. Kartepeliler'in gece gündüz kullandığı bankamatikler de belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapıp önlem alarak, önleyici çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak kişisel hijyen kurallarına riayet etmedikçe bu yayılma zincirinin kırılması zor olur. Önce kendimizi koruyarak herkesi korumuş oluruz" dedi. - KOCAELİ