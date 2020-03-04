Kartepe Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı - Son Dakika
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Kartepe Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı

6 saat önce

Kartepe Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı.

Kartepe Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, System.String[]

Kartepe Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı.


Kartepe Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapılan toplantıda gündeme geçilmeden önce İdlib'de şehit olan askerler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra konuşan Başkan Kocaman "Ülkemiz zor günlerden geçmektedir. Bu süreçte yedi düvele karşı birlik ve beraberliğimiz herşeyin üzerinde olmalıdır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta aileleri olmak üzere Türk Milletine baş sağlığı diliyorum. Askerimiz heyeti önemli bir operasyona başladı. Rabbimden zaferle sonuçlandırmasını diliyorum" dedi.


Başkan Kocaman, MHP'li meclis üyesi Faruk Cengizhan'ın önergesini okuttuktan ve konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunduktan sonra meclis gündem maddelerine geçildi. Meclis gündeminde yer alan Emekevler Mahallesi imar planı değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi. Arslanbey Mahallesi uygulama imar planı ve plan hükmü değişikliği hakkında ek süre talebi oy birliği ile kabul edildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün "Doluboş kadrolarda derece değişikliği" yazısı oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısında izinli meclis üyelerinin okunması ve oylanması sonrasında Belediye Başkanı Kocaman meclis toplantısını sona erdirdi. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Kartepe, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:26 Kaynak: İHA
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