Kartepe Belediyesi'nde virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartepe Belediyesi'nde virüs önlemi - Son Dakika

Kartepe Belediyesi'nde virüs önlemi

6 saat önce

Kartepe Belediyesi hizmet binasında koronavirüse karşı önlemler aldı.

Kartepe Belediyesi'nde virüs önlemi, System.String[]

Kartepe Belediyesi hizmet binasında koronavirüse karşı önlemler aldı.


Yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinden sonra Kartepe Belediyesi hizmet binası içerisinde önlemler aldı. Belediye ekipleri tarafından dezenfekte noktaları oluşturulurken, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsten korunma yolunun anlatıldığı 14 maddelik bilgilendirme afişleri asıldı. Kocaeli Belediyesi ve Kartepe Belediyesiyle ortak çalışan ekipler 392 ibadethane, 37 mescit 17 kuran kursunda ilaçlama ve sterilizasyon çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Türkiye, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:12 Kaynak: İHA
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