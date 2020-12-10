Kartepe Belediyesi'nden borç yapılandırma hatırlatması - Son Dakika

Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü bazı alacakların yapılandırılmasının başlandığının müjdesini verdi.

Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında ay sonuna kadar yeniden yapılandırmaya gidilebileceğini hatırlattı. Konuya ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü, "7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında belediye alacakları yapılandırılmaya başlanmış olup, belediyelerin 213 Sayılı Kanun kapsamına giren ve 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020 yılına ilişkin olarak 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları yapılandırılabilecektir." açıklamasını yaptı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü, 7256 Sayılı kanundan faydalanmak isteyen vatandaşların 31 Aralık tarihine kadar Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiği bilgisini paylaştı. - KOCAELİ