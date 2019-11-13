Son Dakika Haberleri: Kartepe Belediyesi'nden soba yardımı
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Kartepe Belediyesi'nden soba yardımı

6 saat önce

Kartepe Belediyesi tarafından kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi hanelere soba yardımında bulundu.

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Kartepe Belediyesi tarafından kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi hanelere soba yardımında bulundu.


Kartepe Belediyesi, sosyal belediyecilikteki örnek uygulamalarına devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri soğuk kış günleri sebebiyle zor koşullarda yaşayan Kartepeli vatandaşların evlerine sobaları teslim ederek sıcak bir yuvada yaşam sürdürebilmelerini sağlıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çatısı altında ihtiyaç sahibi hanelerde teknik sosyal inceleme yapılıp, Kaymakamlık ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinasyonu ile teyitler alındıktan sonra, bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine usulüne uygun olarak ulaştırılıyor. - KOCAELİ

Kartepe, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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