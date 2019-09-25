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Kartepe Belediyesi'nden yardım eli

2 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Sarımeşe'de ikamet eden bir ailenin zor şartlarda yaşadığı bilgisi üzerine evinde yaptığı inceleme sonrasında çoklu yardım yapılmasına karar verildi.

Kartepe Belediyesi'nden yardım eli, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Sarımeşe'de ikamet eden bir ailenin zor şartlarda yaşadığı bilgisi üzerine evinde yaptığı inceleme sonrasında çoklu yardım yapılmasına karar verildi.


Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Sarımeşe'de ikamet eden bir ailenin zor durumda olduğu bilgisi üzerine sosyal inceleme ve araştırma başlattı. Belediye ekipleri evde yaptıkları inceleme sonrasında 6 kişinin yaşadığını, 4 çocuktan ikisinin öğrenci olduklarını tespit etti. Belediye ekipleri Sarımeşe'de bulunan hanede yapılan inceleme sonrasında sosyal yardım komisyonu tarafından ön cephede bulunan camların iki tanesinin kullanılmaz halde olduğundan pvc ile değiştirilmesine, erzak yardımı yapılmasına, yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla çocuklara kışlık, yaz mevsiminde de yazlık giysi yardımı, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi beyaz eşya yardımı yapılmasına karar verildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca aileye aylık bağlanması noktasında gereken girişimleri de başlatacak. - KOCAELİ

Sarımeşe, Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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