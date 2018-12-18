Kartepe Belediyesi´nden Yeni Dolandırıcılık Uyarısı

Son günlerde yaşanan ve Kartepe Belediyesi üst düzey yöneticilerinin adını kullanarak, kişi ve kuruluşlardan kişisel menfaat elde etmeye çalışan kimliği belirsiz kişilerin olduğu öğrenildi. Belediye yetkilileri, Kartepelileri uyararak Kartepe Belediyesi yetkililerinin isim ve unvanlarını kullanarak vatandaşları kandırmaya çalışan art niyetli kişilere itibar etmemelerini istedi.

İş takibi, camilere yardım ve benzeri gerekçeler ile belediye üst düzey yöneticilerinin isim ve unvanlarını kullanarak kandırmaya çalışan kişilerle karşılaşanların dikkatli olmaları ve şüpheli bir durumla karşılaştıklarında hemen konuyu emniyet güçlerine yönlendirmelerini rica ettiler.