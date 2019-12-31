Kartepe Belediyesi'nden yeniyılda kar mesaisi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kartepe Belediyesi'nden yeniyılda kar mesaisi - Son Dakika

Kartepe Belediyesi'nden yeniyılda kar mesaisi

8 saat önce

Kartepe Belediyesi, yılbaşında kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması amacıyla teyakkuza geçti.

Kartepe Belediyesi'nden yeniyılda kar mesaisi, System.String[]

Kartepe Belediyesi, yılbaşında kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması amacıyla teyakkuza geçti.


Zorlu kış mevsiminin başlamasıyla birlikte soğuk ve yağışlı hava koşulları için Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi karla mücadele önlemlerini aldı. Kartepe Belediyesi bünyesindeki karla mücadele ekibi 13 iş makinesi, tuzlama aracı, 5 kamyondan oluşan 37 kişilik personeli ile ilçe genelinde kar küreme ve süpürme işlemi yanı sıra olası buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması yapmak için hazır kıta bekliyor.


Olası soğuk hava koşulları ile birlikte ilçede görev alacak ekipler 2 farklı grup olarak merkez, Uzunçiftlik, Sarımeşe, Uzuntarla, Eşme ve Acısu ile Arslanbey, Suadiye, Derbent, Maşukiye ve Karatepe bölgelerinde kar, tipi ve buzlanmaya karşı mücadele edecek. İlçe içindeki güzergahlar ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayacak ekipler Kartepe'de kar yağışlarından halkın olumsuz etkilenmemesi için çalışma yapacak. - KOCAELİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber
00:37 Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:34 Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
00:33 Başkan Gürün görevli personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika Haber
00:30 Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ile girdi - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:09:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartepe Belediyesi'nden yeniyılda kar mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]