Kartepe belediyesi'nin 2021 bütçesi 151 milyon lira - Son Dakika

Kartepe belediyesi'nin 2021 bütçesi 151 milyon lira

13.10.2020 17:28
Kartepe belediyesi'nin 2021 bütçesi 151 milyon lira, System.String[]

Kartepe Belediyesi'nin Ekim ayı 2'inci birleşiminde 2021 bütçesi 151 Milyon TL olarak belirlendi.

Kartepe Belediyesi'nin Ekim ayı 2'inci birleşiminde 2021 bütçesi 151 Milyon TL olarak belirlendi.

Kartepe Belediyesi Ekim ayı 2'nci birleşimi Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında iki gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2021 mali yılı performans programı ve 2021 mali yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Kartepe Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 151 Milyon TL olarak belirlendi. Meclis üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "2021 yılında başta sağlıklı olmak dileğiyle, hep birlikte güzel işlere, projelere imza atacağımız verimli ve hayırlı bir yıl olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kartepe belediyesi'nin 2021 bütçesi 151 milyon lira
Kartepe belediyesi'nin 2021 bütçesi 151 milyon lira
Kartepe belediyesi'nin 2021 bütçesi 151 milyon lira

Mustafa Kocaman, Türk Lirası, Kartepe, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartepe belediyesi'nin 2021 bütçesi 151 milyon lira - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok, zamanında yapılacak Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması Son Dakika: Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor         
17:13
Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
16:53
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası         
16:47
Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı         
16:21
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Sevgilisi karısına Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu         
15:17
Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım         
15:03
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede         
11:05
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 18:16:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartepe belediyesi'nin 2021 bütçesi 151 milyon lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei