Kartepe Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı

Kartepe Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste muhalefetin eleştirilerine tek tek cevap veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Şehir efsaneleri ile belediye yönetilmez. Belediye yönetmek ciddi bir iştir" dedi.

KARTEPE'DE ŞEHİR EFSANELERİ ÇOK FAZLA

CHP grubu tarafından meclis gündemine getirdiği yeni belediye hizmet binasıyla ilgili sorulara cevap veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasında her şey tamamlandı. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kent Meydanı Projesi'nin yapımı devam etmektedir. Kent Meydanı Projesi'nin özellikle belediye yeni hizmet binamızın giriş noktasında yapılan çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Bir takım şehir efsanelerini de bende duyuyorum. Bu efsaneleri ortaya çıkaranlar sonrasında kendileri de inanmaya başlıyorlar. Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasının hiçbir noktasında haciz işlemi uygulanmamıştır. Bekleyen işlemlerimiz yoktur. Böyle bir durum olsa herkes duyar. Kartepemizin marka değerini bu tür şehir efsaneleri ile yere düşmesine izin vermeyelim. Bu kent hepimizin" dedi.

BİR KİŞİNİN MAAŞI ÖDENMESİN BU İŞİ YAPMAM

Taşeron işçilerinin maaş gecikmeleri iddiasına da cevap veren Başkan Üzülmez "AK Partimiz ve şahsım olarak emeğe çok saygımız vardır. Alın teri kurumadan, çalışanın ücretinin ödenmesini herşeyin önünde tutan bir anlayış içerisindeyiz. Bir çalışanın bile maaşının ödenmemesi durumunda bu işi yapmam. 2014 yılı Nisan ayında göreve geldiğimiz zaman 15'nde maaşlar ödenecekti. Şahsi kefaletimle kredi alarak çalışanların maaşları ödenmiştir. Son 5 yıl içerisinde herhangi bir sıkıntı olmadan çalışanların hiçbir zaman maaşlarında gecikme olmamıştır. Tatil günlerine gelen maaş ödemeleri erkenden yatırılmaktadır. Vaktinden önce devlet ikramiyeleri ödemeleri yapılmıştır. Şehir efsanelerine itibar etmeyelim. Kartepe Belediyesi kurumsallaşma noktasında çok önemli yerdedir" açıklamasında bulundu.

İLK UYGULAYAN KARTEPE BELEDİYESİDİR

Taşeron işçilerin maaşlarının düzeltilmesi hakkında ki soruyu da yanıtlayan Başkan Üzülmez "Taşeron çalışanlarımızın maaşları iyi durumdadır. Asgari ücretin 2.200 TL verileceği söylendiği bu dönemde bizler daha fazlasını vermekteyiz. Taşeron çalışanları belediye şirketindedir. Onlarla ilgili yasa çıkmıştır. Yasa kapsamında zamları bellidir. Yönetmelik, yasa ne emrediyorsa ilk uygulayan Kartepe Belediyesidir" derken, Eşme Mahallesi Kırmalar yolu bahçe yolları hakkında Üzülmez "Burada hummalı bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Ancak hava şartları nedeniyle çalışmaları yarıda kesmek durumunda kalıyoruz. Hava müsait olduğunda kaldığı yerden devam edecek" şeklinde konuştu.

BÜTÜN BELEDİYELERDEN DAHA FAZLADIR

Uzuntarla Merkez Mahallesi Mezarlık karşısına konulan konteynırlar hakkında bilgi veren Başkan Üzülmez "Bu yönde şikayetler oldu. Yasal süreci başlattık. Cezası kesildi, bu konteynırlar kaldırılacaktır" derken, Arslanbey Beykoz Caddesi köy başına çıkan yollarla ilgili olarak Üzülmez "Arslanbey Mahallesi'nde şuyulandırma bitti. Yeni imar yolları açılmaktadır. Alt ve üst yapısı gelişen ilçelerde ne kadar yapsanız yetmemektedir. 2014-19 yılları arasında üst yapıya ilçe belediyeleri arasında Kartepe Belediyesi en çok bütçeye ayıran belediyedir. 11 belediyenin yaptığı üst yapı yatırımlarının iki katını bizler yaptık. Kartepemiz bakir, genç ve gelişen bir ilçedir yüzölçümü büyüktür. Bundan dolayı da ihtiyaç bitmemektedir. Diğer ilçeler üst yapılarını çok önceden tamamlamıştır. Yeni imar yolları, düzenlemelerden her gün yeni ihtiyaçlar çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELERİN BİTMESİNİ BEKLİYORUZ

Dumlupınar Mahallesi'nde yapılması planlanan Merkez Bankası hakkında Başkan Üzülmez "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit'te bulunan Merkez Bankası'nı kendi bünyesine katıp yeni bina yapılması noktasında anlaşma yapılmıştı. Kartepe'de bu yatırım yapılması için girişimlerimiz oldu. Büyükşehir Belediyesi ile Merkez Bankası arasında görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerin neticesinde Dumlupınar Mahallesi'nde ayrılan yer verilecektir" dedi.

KOMİSYON SEÇİMİ YAPILDI

Kartepe Belediyesi Ocak ayı meclis oturumun da Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. AK Parti ve CHP grubu tarafından verilen önergeler ile Denetim Komisyonu üyeliklerine; Hikmet Çelebi, Erol Yılmaz, Nebahat Kılıç, Faruk Sarman ve Musa Kazım Ejderoğlu seçildi. Meclis gündeminde yer alan evsel atık bertaraf tarifeleri oy birliği ile kabul edilirken, mahalle sınırlarının düzenlenmesi maddesi komisyona iade edildi.

VATANDAŞ İÇİN YAPILIYOR

Meclis gündeminde yer alan Dumlupınar Mahallesi uygulama imar plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edilirken, meclis komisyon üyelerinin huzur hakkı maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. İmar uygulaması ile oluşan belediye hisselerinin satışı ile ilgili madde oy çokluğu ile kabul edilirken, geçici işçi vizesi maddesi oy birliği ile kabul edildi. İmar uygulaması ile oluşan belediye hisselerinin satışı hakkında Başkan Üzülmez "Bu uygulama bütün belediyeler tarafından yapılmaktadır. Komisyona gönderilmesi sonrasında zaman kaybıyla vatandaşlarımız mağdur olacaklardır. Her yılın başında bu yapılmaktadır. Vatandaşların ihtiyacının karşılanması için uygulanıyor" dedi.

KABUL EDİLDİ

Meclis gündeminde yer alan belediye bünyesinde meclis üyeleri arasında görevlendirilen başkan yardımcılarına ödenecek 2019 yılı aylık ödeneğin tespit edilmesi maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından meclis gündemine gönderilen dolu kadro derece değişikliği maddesi oy birliği ile kabul edilirken sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesini düzenleyen madde Plan ve Bütçe Komisyonu'na, Eşme Mahallesi uygulama imar planı değişikliği İmar Komisyonu'na havale edildi.