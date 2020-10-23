Kartepe Belediyesi personeline online eğitim - Son Dakika

Kartepe Belediyesi personeline "Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulama Güncelleme Eğitimi" verildi.

Kartepe halkına hızlı ve güvenli hizmet verebilmek amacıyla sürdürülen hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında belediye personeline kamu malı ve kaynaklarını etkin ve verimli kullanımının sağlanması için Taşınır Mal Yönetmeliği eğitimi verildi. Marmara Belediyeler Birliği uzman eğitmeni tarafından online, çevrimiçi internet üzerinden bağlantı yapılarak "Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulama Eğitimi" verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak Kartepe Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimde Taşınır Mal Yönetmeliği ve Taşınır İşlemlerindeki Mevzuat düzenlemeleri, taşınıra ilişkin temel bilgiler, aktörlerin görev, yetki ve sorumlulukları, kurulan komisyonların görev ve yetkileri, sayım ve devir işlemleri, taşınır mal hesapları ve cetvelleri, numaralandırma ve kodlama sistemleri detaylı bir şekil de anlatıldı. - KOCAELİ