Kartepe Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Kartepe Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında sahipsiz hayvanların yaşam alanı sokaklarda güven içinde yaşamaları için farkındalık oluşturmak adına etkinlik duyuru stantlarına uyarı yazıları astı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların yaşama haklarını düzenli yaptıkları çalışmalarla koruyor. Bu kapsamda toplumda hayvanların yaşam hakkı konusunda farkındalık oluşturmak için Kartepe Belediyesi Etkinlik Stantlarında uyarı yazıları asıldı. Besleme, mama noktalarında bakım ve temizlik yapıldı. Mama stokları güncellendi ve tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarının tedavi süreçleri başlatıldı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, 1931 yılında ilan edilmesinden bu yana kutlanıyor. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokaklar yaşam alanı olan sahipsiz hayvanların, beslenmelerine engel olmanın ve hayvanlara zarar vermenin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Gereğince cezai işleme tabi olduğunu anlatan yasal uyarı dövizlerini Kartepe genelinde değişik noktalara asarak farkındalığı arttırıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bütün canlıların yaşama hakkında saygı göstermeliyiz. Sadece hayvanlara da değil. Doğaya, ağaca, çiçeğe, denize. Hayatın içerisinde yer alan bütün canlılar dünyanın ekolojik dengesini sağlamaktadır. Bunlara sahip çıkarak, çocuklarımıza sağlıklı, güvenli bir gelecek miras bırakabiliriz. Sokak hayvanlarımız da bizlere emanet, onlara belediye olarak da sahip çıkıyoruz, içiniz rahat olsun" diye konuştu. - KOCAELİ