Kartepe Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Meclis toplantısında 13 gündem maddesi karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır başkanlığında yapıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısı Ocak ayı meclis tutanağının okunması ve kabul edilmesiyle başladı.

GÜNDEM MADDELERİ OYLANDI

Meclis gündeminde yer alan Eşme Mahallesi uygulama imar planı değişikliği, meclis ve komisyon üyeleri huzur hakkı, belediye meclis üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcılarına ödenecek 2019 yılı aylık ödeneğinin tespit edilmesi, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi ve evsel katı atık bertaraf tarifeleri belirlenmesinde bir ay ek süre verilmesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile 5 ayrı bölgede imar uygulaması yapılması ile ilgili ortak proje kapsamında işbirliği protokolü yapılması, Acısu, Derbent, Maşukiye, Şirinsulhiye Mahallesi içerisinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, Sarımeşe Mahallesi uygulama imar planı değişikliği maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

EJDEROĞLU SEÇİLDİ

Temel Ofluoğlu'nun CHP'den istifa etmesi ile boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine belediye meclis üyelerinden Musa Kazım Ejderoğlu'nun getirilmesi oy çokluğu ile kabul edilirken, 2019 yılı aylık maktu fazla çalışma ücreti maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.