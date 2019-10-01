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Kartepe Belediyesi ve Kaymakamlığa konforlu ulaşım

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi, Kartepe İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Asiller Caddesi'ndeki yolu yeniledi.

Kartepe Belediyesi ve Kaymakamlığa konforlu ulaşım, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi, Kartepe İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Asiller Caddesi'ndeki yolu yeniledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesinde ilçe belediyesi ve kaymakamlığa ulaştıran Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Asiller Caddesi yenilendi. Caddenin 850 metrelik kısmına asfalt serimi yapan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, böylece Köseköy'den, Kartepe Belediyesi ve kaymakamlığa Asiller Caddesi üzerinden gidecek olan vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım sağladı.


Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Köseköy'den Kartepe Belediyesi ve kaymakamlığına uzanan Asiller Caddesi'nin 850 metrelik kısmına asfalt serimi yaptı. Çalışmalar doğrultusunda bin 400 ton asfalt serimi yapılırken 2 bin 300 ton asfalt zemin için PMT serimi gerçekleştirildi. Bitirilen üst yapı çalışmaları sonrasında yolun, yol çizgileri çizilecek. Köseköy'den Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kaymakamlığına gitmek isteyen vatandaşlar üzerinde sathi kaplama bulunan, Asiller Caddesi'ni kullanıyordu. Yapılan üst yapı çalışması ile vatandaşların daha konforlu ulaşımı sağlandı. - KOCAELİ

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Köseköy, Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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