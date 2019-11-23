Son Dakika Haberleri: Kartepe Belediyesi yaşlı bakımda takdir topluyor
Son Dakika Güncel Kartepe Belediyesi yaşlı bakımda takdir topluyor - Son Dakika

Kartepe Belediyesi yaşlı bakımda takdir topluyor

6 saat önce

Kartepe Belediyesi Yaş-bak ekipleri ilçede yaşayan vatandaşların, etkin ve kaliteli hasta bakımı en iyi şekilde yerine getiriyor.

Kartepe Belediyesi yaşlı bakımda takdir topluyor, System.String[]

Kartepe Belediyesi Yaş-bak ekipleri ilçede yaşayan vatandaşların, etkin ve kaliteli hasta bakımı en iyi şekilde yerine getiriyor.


Kartepe Belediyesi bünyesinde kurulan evde bakım ihtiyacı olan yaşlı, felçli ve kimsesiz yatalak hastalara yönelik Yaşlı Bakım (YAŞBAK) hizmeti, her geçen gün etki alanını genişleterek vatandaşların takdirini topluyor. Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman'ın sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında YAŞBAK ekibi yaşlı, hasta ve yatalak hemşehrilerinin bakımını uzmanlık bilgisinin yanı sıra sevgi ve şefkatle üstleniyor.


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren bir adet YAŞ-BAK gezici aracı ile Kartepe'de yaşayıp sağlık merkezlerine gidemeyecek durumdaki vatandaşların doktor reçeteleri incelenerek serum, iğne, şeker ölçümü, tansiyon ölçümü, pansuman gibi hemşirelik hizmetleri evine gidilerek veriliyor. Ayrıca solunum sıkıntısı yaşayan ve oksijen tüpü olan Kartepelilerin tüp dolumları da ekipler tarafından yapılıyor.


Ayakta müdahale edilebilecek hastalar için Ataşehir Mahallesinde sağlık kabininde tansiyon, enjeksiyon, oksijen tüpü, şeker ölçümü, pansuman gibi hemşirelik hizmetleri veriliyor. Sağlık kabininde hafta içi 09.00 - 22.00, hafta sonu 14.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet veriliyor. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 15:38:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartepe Belediyesi yaşlı bakımda takdir topluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]