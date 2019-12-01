Son Dakika Haberleri: Kartepe beyaza büründü
Son Dakika Güncel Kartepe beyaza büründü - Son Dakika

Kartepe beyaza büründü

6 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinin bulunduğu alan, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kartepe beyaza büründü, System.String[]

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinin bulunduğu alan, kar yağışıyla beyaza büründü. Tatilciler kar yağışının tadını çıkardı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde 1860 rakıma sahip Kartepe, kar yağışıyla beyaza büründü. Kayak merkezi yolu üzerinde bulunan restoran ve tesislere gelenler, kar yağışının keyfini çıkardı. Kar yağdığını duyarak çocuklarıyla birlikte gelenler, devam eden kar yağışı altında eğlendi.

Eşi ile tatile geldiklerini söyleyen Emel Tokraç Çelik, "Biz hafta sonu için gelmiştik. Eşimle yıldönümümüzü kutladık. Şimdi de nasıl geri gideceğimizi düşünüyoruz. İnşallah araba kaymaz. Biz gelirken hava durumu yağmur gösteriyordu. Ben kar yağacağını hiç düşünmemiştim. Gayet güzel şu anda. Gitmeden önce biraz keyfini çıkaracağız" dedi.

Ailesi ile pazar gününü değerlendirmek için gelen Ömer Diler ise "Özlemiştik kar yağışını. Karın tadını en çok çocuklar çıkarıyor" diye konuştu.


Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un yanı başındaki Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı
Karamollaoğlu'ndan kamu kurumlarındaki FETÖ varlığına ilişkin açıklama: Deşifre olmamış insanlar var Saadet öğretmenin intiharı ders olmadı: Aday öğretmenlere baskı yapan okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert sözler: Akıllı bir siyasi yönetimin yapmaması gereken uygulamalar var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 20:19:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartepe beyaza büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]