KOCAELİ Kartepe beyaza büründü - Son Dakika

Kartepe beyaza büründü
KOCAELİ'de kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kartepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayak merkezine giden yollar yeniden karla kaplanırken zirvede bulunan kayak merkezinde kar kalınlığı önceki kar yağışıyla birlikte biriken karla 63 santime ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Kartepe'nin birçok bölgesinde eşsiz manzaralar oluştu. Belediye ekipleri karla kaplanan yollarda bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Kaynak: DHA
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