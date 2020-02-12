Kartepe boks takımı başarısıyla gururlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kartepe boks takımı başarısıyla gururlandırdı - Son Dakika Spor

Kartepe boks takımı başarısıyla gururlandırdı

6 saat önce

Kartepeli sporcular Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasından başarılı sonuçlarla döndü.

Kartepe boks takımı başarısıyla gururlandırdı, System.String[]

Kartepeli sporcular Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasından başarılı sonuçlarla döndü.


Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Çankırı'da düzenlendi. 3 sporcusuyla şampiyonaya katılan Kartepe Belediyespor başarısıyla gururlandırdı. 800 sporcunun katıldığı müsabakalarda mili takım seçmeleri de yapıldı. Şampiyonada gençler kategorisinde yarışan Kartepeli sporcu Aksona Çelik Türkiye 2'ncisi oldu. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken sporcu milli takıma davet edildi. Kartepe Belediyespor boks takımının gelecek vaat eden sporcularından Pınar Elif Bozkurt üst miniklerde sergilediği mücadelesi ile milli takıma davet edilerek önemli bir başarıya imza attı. - KOCAELİ

Türkiye, Kartepe, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs sonrası Türkiye'de üretilen bebek ürünlerine talep arttı
Emeklilerden 36 TL'lik aidat kesintisi yapıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE

Son Dakika Haberleri
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 17:03:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartepe boks takımı başarısıyla gururlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]