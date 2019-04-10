Son Dakika Haberleri: Kartepe Çuha Fabrikası Rölöve Projesi Onaylandı

Kartepe Çuha Fabrikası Rölöve Projesi Onaylandı

5 dakika önce

Kartepe Belediyesi'nin turizm alanında vizyon projeleri arasında yer alan Çuha Fabrikası'nda hazırlanan Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri onaylandı.

Kartepe Çuha Fabrikası Rölöve Projesi Onaylandı, System.String[]

Osmanlı döneminin önemli dokuma fabrikalarından biri olan Kartepe Çuha Fabrikası Tanzimat döneminde girişilen sanayileşme programı çerçevesinde ilk kurulan fabrikalar arasında yer alıyor. Sultan Abdülmecid Tanzimat fermanının hemen ardından 1839'da yayınladığı bir Hatt-ı Hümayûn ile gerek askeriye için gerekli olan ve gerekse halkın kullandığı çuhanın karşılanması amacıyla 1844 yılında hizmet vermeye başladı.

PROJE ÇALIŞMALARINA BAŞLANILDI

Kartepe Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile ilçenin en önemli tarihi miraslarından olan Çuha Fabrikası'nın yeniden canlanması için gereken adımlar hızla atıldı. İstanbul II Numaralı Kvtvkk'nun 25.06.1998 tarih ve 4861 sayılı kararı ile "taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil ve ilan edilmesi sonrasında rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje çalışmalarına başlanılmıştı.

RÖLÖVE PROJESİ ONAYLANDI

Kartepe Belediyesi tarafından Çuha Fabrikası'nda yürütülen proje çalışmaları kapsamında 1.Etap olarak belirlenen Atölye (Bacalı Ambar), Ahır Yapısı (Av Köşkü), Hidroelektrik Santrali, Su Deposu yapılarının ilk olarak Rölöve Projeleri ve ekleri Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:07 Kaynak: Bültenler
Kartepe, Güncel
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