Kartepe'de 11 bin konteyner dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartepe'de 11 bin konteyner dezenfekte edildi - Son Dakika

Kartepe'de 11 bin konteyner dezenfekte edildi

6 saat önce

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 11 bin 344 adet konteyner dezenfekte etti.

Kartepe'de 11 bin konteyner dezenfekte edildi, System.String[]

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 11 bin 344 adet konteyner dezenfekte etti.


Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre temizliğine büyük önem vererek çöp konteynerlarının çevreye yaydığı kötü kokuyu engellemek ve kara sinekle mücadele etmek amacıyla hijyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri çöp konteynırlarını dezenfekte ederken, eskimiş ve yıpranmış olanları da tamir ederek yeniden kullanıma sundu.


Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bin 311 galvaniz, 116 plastik konteyner tamir ederken, 69 galvaniz 215 plastik yeni konteyner dağıttı. 11 bin 344 adet konteyner dezenfekte etti. Belediye ekipleri 64 askılı çöp kovasını tamir ederken, 52 adet yeni dağıtım yaptı.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin "Yaşanabilir bir çevre herkesin doğuştan gelen hakkıdır. Biz de bu doğrultuda daha mutlu bir Kartepe için çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin kamu malına özenli davranmaları ve çöplerini konteynerlara atmaları bizlere verecekleri en büyük destektir" dedi. - KOCAELİ

Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
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