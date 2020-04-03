Kartepe'de 21 yıllık orta hasarlı bina yıkıldı - Son Dakika

Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri 21 yıldır orta hasarlı binayı yıktılar.



TBMM'de İmar Kanunu'nda yapılan değişikliklere ek bir madde eklenerek 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören ve hala güçlendirilmeyen orta hasarlı binaların güçlendirilmesinin önü açıldı. İmar kanununda yapılan bu değişiklik sonrasında Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde orta hasarlı binaların hak sahipleri ile görüşmelere başladı.



Bu görüşmeler neticesinde Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde orta hasarlı duruma gelen binayı 21 yıl sonra yıktı. Rahmiye Mahallesi Tabiat Sokak No: 30 adresinde bulunan 3 katlı orta hasarlı bina belediye ekipleri ve hane sahibinin uzlaşması sonrasında yıkıldı. Ekipler tarafından evin boşaltılması sonrasında çevreye zarar verilmeden yıkım gerçekleştirildi. - KOCAELİ