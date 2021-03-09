Kartepe'de 4 bin 695 metrelik teleferik hattının 2 yılda tamamlanması planlanıyor - Son Dakika

Kartepe'de 4 bin 695 metrelik teleferik hattının 2 yılda tamamlanması planlanıyor

09.03.2021 14:31
Kartepe'de 4 bin 695 metrelik teleferik hattının 2 yılda tamamlanması planlanıyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamında ihale edilecek Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamında ihale edilecek Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yıllardır "yapılamaz" denilen projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Ülkede bir şeyleri değiştirmek isteyenlerin her zaman alaya alındığını belirten Büyükakın, "Erbakan hocamızla dalga geçtiklerini çok iyi hatırlıyorum. O 'ağır sanayi' dedikçe alaya aldılar. Onun yetiştirdiği bu memleketin yerli evlatları, onun hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz de bu projeleri yaparak, yerli ve milli evlatlar olarak 'Biz Erdoğan'ı seviyoruz' diyeceğiz. 'Erdoğan'ı seviyoruz' dedikçe onlar kırmızı görmüş boğalar gibi saldıracaklar." ifadelerini kullandı.

"İnadına yerli ve milli sanayinin önünü açacağız"

Tek gayelerinin millete hizmet olduğunu vurgulayan Büyükakın, şöyle devam etti:

"İnadına yerli ve milli sanayinin önünü açacağız. Bu, boş laf değildir. 'Tramvay projesini yapacağız' dediğimizde 'Ara kablolu tramvay' dediler. 'Siz bunu yapamazsınız' dediler. 'Hani yapacaktınız?' demeye başladılar. Tramvay yapılmaya başlandı, 'Nasıl yapıyorsunuz?' dediler. Tramvay bitti, tramvayımıza bindiler. Şimdi aynısını teleferik için diyorlar. Bu sefer de 'Teleferiği yapamazsınız' diyorlar. Onlara diyoruz ki 'Sizi tramvaya bindirdik, şimdi de teleferiğe bindireceğiz.' Bakalım o zaman ne diyecekler? Mahcup olacaklarını sanmıyorum. Onlar ne derse desin, biz yolumuza devam edeceğiz."

Büyükakın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarının teleferik projesinin SİP kapsamında yapılabileceği kanaatine ulaştığını anlatarak, "Sayın Bakanımızla oturduk ve bu ihalenin SİP programı kapsamında yapılmasına karar verdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin kendi kaynaklarıyla yapacağız ama aynı zamanda yerli üretimin önünü de açacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak tramvayda nasıl yerli sanayinin önünü açtıysak teleferik projesiyle de yerli sanayinin önünü açmış olacağız. Bu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için bir gurur tablosu." şeklinde konuştu.

Tanıtım programına, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ile mülki erkan katıldı.

Kartepe Teleferik Hattı

Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek.

Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.

Teleferik hattının 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Kartepe'de 4 bin 695 metrelik teleferik hattının 2 yılda tamamlanması planlanıyor
Kartepe'de 4 bin 695 metrelik teleferik hattının 2 yılda tamamlanması planlanıyor
Kartepe'de 4 bin 695 metrelik teleferik hattının 2 yılda tamamlanması planlanıyor
Kartepe'de 4 bin 695 metrelik teleferik hattının 2 yılda tamamlanması planlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartepe'de 4 bin 695 metrelik teleferik hattının 2 yılda tamamlanması planlanıyor - Son Dakika


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