40 yaşındaki adam yakınları tarafında evinde ölü bulundu - Son Dakika
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40 yaşındaki adam yakınları tarafında evinde ölü bulundu

16.05.2023 13:41

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki kişi evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeni, otopsi raporundan sonra kesinleşecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Köseköy Mahallesi Köşk Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Güngör'ün (40) evine giden yakınları onu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güngör'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kenan Güngör'ün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

40 yaşındaki adam yakınlar tarafında evinde ölü bulundu
40 yaşındaki adam yakınlar tarafında evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA
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Kenan Güngör, Köseköy, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 40 yaşındaki adam yakınları tarafında evinde ölü bulundu - Son Dakika


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