Kartepe'de 6 Bin Kişilik İftar Sofrası

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif ayı münasebetiyle Kartepe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ve eşi Elif Kocaman'ın ev sahipliğinde Meşelik Park'ta gerçekleştirildi. Program Kartepe Merkez Camii İmam Hatipleri Murat Saka ve Nejat Açıkgöz'ün okudu Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Tasavvuf Müziği iftar programına katılanların büyük beğenisini topladı.

PROTOKOL KARTEPE'DE BULUŞTU

İftar programına AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe İlçe Kaymakamı Tuncay Dursun, Kartepe Belediyesi eski Başkanlarından Hüseyin Üzülmez, Şükrü Karabalık, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Pirelli Prometeon Fabrika Direktörü Bahadır Özer, Kalite Direktörü Alper Erkal, Üretim Müdürü Önder Kılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tandoğan Özdemir, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın, MHP İlçe Başkanı Murat Kalender, CHP Kartepe İlçe Başkanı Şeref Kırmızı, CHP Kartepe Kadın Kolları Başkanı Kurtuluş Versan, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri ve Kartepeliler katıldı.

BÜYÜK KARTEPE AİLESİ

"Gönül Soframızda Buluşuyoruz" sloganıyla Kartepelilerle iftar programında bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman, "Bu akşam sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. BU akşam Kartepe bir başka güzel. Bu birliktelik büyük Kartepe ailesinin fotoğrafıdır. Ramazan ayımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi, dualarımızı kabul etsin. Tez zamanda da bizleri inşallah Ramazan Bayramına kavuştursun diye dua ediyorum" dedi.

"KARTEPEYİ ÇOK SEVİYORUM "

"Ben Kartepeyi çok seviyorum" diyen Belediye Başkanı Kocaman, "Çünkü Kartepe'nin insanlarını çok seviyorum. Biliyorum ki sizlerde bizleri seviyorsunuz. Aramızdaki bu sevgi, aramızdaki bu birlik beraberlik olduğu sürece Kartepe'ye her şeyin en iyisiyle hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepiniz müsterih olun, gönlünüz rahat olsun. Hepimiz birlikte Kartepeyiz, birlikte daha güzel Kartepe olacağız. Bugün sözü uzatmanın zamanı değil, bugün dua etmenin, bugünün manevi huzurunu yaşama günü. Emeği geçen herkese sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Allah oruçlarımızı kabul etsin" açıklamasında bulundu. Kartepelilerin yoğun ilgi gösterdiği iftar programı, başladığı gibi huzur ve güven içinde tamamlanarak katılan misafirlerin memnuniyetleri ile sona erdi.