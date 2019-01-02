Son Dakika Haberleri: Kartepe'de 61 Yıllık Mutlu Evlilik

Kartepe'de 61 Yıllık Mutlu Evlilik

34 dakika önce

Kartepe Belediyesi Alo Evlat ekibi, Maşukiye Mahallesi'nde ikamet eden 61 yıllık evli Kuloğlu çiftini ziyaret ettiler.

Kartepe'de 61 Yıllık Mutlu Evlilik, System.String[]
Kartepe Belediyesi Alo Evlat ekibi, Maşukiye Mahallesi'nde ikamet eden 61 yıllık evli Kuloğlu çiftini ziyaret ettiler.

Kartepe Belediye Alo Evlat ekibi Kartepe Maşukiye Mahallesi'nde ikamet eden Asiye-Mehmet Kuloğlu (81) çiftine misafir oldular. Kuloğlu çifti 61 yıllık mutlu evliliklerinde yaşadıkları acı-tatlı anılarını Alo Evlat ekibine anlatırken, 4 evlatlarının da kendi yuvalarını kurmaları sonrasında uzak oturdukları için görüşemediklerini dile getirdiler. Evlatlarını özlediğini söyleyen Asiye Kuloğlu, "Evlatlarımızı özlüyoruz. Hiçbir zaman eşimden uzak olmadım. Evlendiğimizden bugüne kadar nefesini duymadan uyumadım. Her zaman birbirimize güç verdik" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkürlerini ileten Asiye-Mehmet Kuloğlu, "Alo Evlat ekibi ile hayatımıza ayrı bir renk geldi. 7/24 bizlere hizmet veriyorsunuz. Bu durum bizleri ayrıca sevindirmektedir. Allah'da sizleri sevindirsin. Telefonun ucunda sizlerin olduğunu bilmek, her zaman yanımızda olmanız bizlere ayrı bir güç vermektedir" diye konuştu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

Maşukiye, Kartepe, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yurt Dışında Evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın Nikah Görüntüleri Ortaya Çıktı Sinan Akçıl'la Dünyaevine Giren Burcu Kıratlı Sosyal Medya Hesabındaki Soyadını Değiştirdi

Erzurum'da, 14 Yaşındaki İki Kafadar Kar Evi Yaptı Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 12:37:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartepe'de 61 Yıllık Mutlu Evlilik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]