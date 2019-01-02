Kartepe'de 61 Yıllık Mutlu Evlilik
34 dakika önce
Kartepe Belediyesi Alo Evlat ekibi, Maşukiye Mahallesi'nde ikamet eden 61 yıllık evli Kuloğlu çiftini ziyaret ettiler.
Kartepe
Belediyesi Alo Evlat ekibi, Maşukiye
Mahallesi'nde ikamet eden 61 yıllık evli Kuloğlu çiftini ziyaret ettiler.
Kartepe Belediye Alo Evlat ekibi Kartepe Maşukiye Mahallesi'nde ikamet eden Asiye-Mehmet Kuloğlu (81) çiftine misafir oldular. Kuloğlu çifti 61 yıllık mutlu evliliklerinde yaşadıkları acı-tatlı anılarını Alo Evlat ekibine anlatırken, 4 evlatlarının da kendi yuvalarını kurmaları sonrasında uzak oturdukları için görüşemediklerini dile getirdiler. Evlatlarını özlediğini söyleyen Asiye Kuloğlu, "Evlatlarımızı özlüyoruz. Hiçbir zaman eşimden uzak olmadım. Evlendiğimizden bugüne kadar nefesini duymadan uyumadım. Her zaman birbirimize güç verdik" dedi.
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez
'e teşekkürlerini ileten Asiye-Mehmet Kuloğlu, "Alo Evlat ekibi ile hayatımıza ayrı bir renk geldi. 7/24 bizlere hizmet veriyorsunuz. Bu durum bizleri ayrıca sevindirmektedir. Allah'da sizleri sevindirsin. Telefonun ucunda sizlerin olduğunu bilmek, her zaman yanımızda olmanız bizlere ayrı bir güç vermektedir" diye konuştu. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:03 Kaynak: İHA
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