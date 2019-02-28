Son Dakika Haberleri: Kartepe'de Akıl Oyunları Atölyesi

Kartepe'de Akıl Oyunları Atölyesi

2 saat önce

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, akıl oyunları atölyesi ile öğrencilerin zekâ potansiyelini ortaya çıkartmaya devam ediyor.

Kartepe'de Akıl Oyunları Atölyesi, System.String[]

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde, öğrencilerin eğitimine ve zekâsına büyük katkısı olan akıl oyunları atölyesiyle, çocuklar eğlenceli dakikalar geçiriyor. Öğrenciler, yaptıkları zekâ oyunlarıyla hem sahip oldukları zekâ potansiyelinin farkına varıyor hem de karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmesi sağlanıyor.

GELİŞİME ÖNEMLİ KATKI

Akıl Oyunlarıyla çocuklar, kendi zekâ ve potansiyellerinin farkına varmakla kalmıyor, atölye etkinlikleriyle de karşılaştıkları sorunlara orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirebiliyor. Bu bağlamda çocukların pratik düşünmesi ve sorun durumunda doğru karar verebilmesi, beceri ve yeterlilikleri geliştirmesi de sağlanıyor.

EĞLENCELİ VE HOŞ VAKİT

Akıl oyunları öğrencilerin okul başarısını arttırmakla birlikte, çocuklara, farkındalık, grup bilinci, görsel algı, ayırt etme, üretkenlik, deneme yanılma ve etkili iletişim özelliği de kazandırıyor. Bu sayede öğrencilerin dikkat-konsantrasyon gelişimi de arttırılıyor. Öğrenciler zekâ geliştirici oyunları, eğitmenlerinin desteği ile eğlenceli ve hoş vakit geçirerek tamamlıyor.

OYUNLARLA EĞİTİME DESTEK

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde öğrencilere yönelik bilgi destek programı, değerler eğitimi, yaz etkinlikleri, kütüphane, internet ve bilişim hizmetleri ile gezi programları gibi birçok hizmet veriliyor. Bilgi Evleri'nde akıl oyunları ile de öğrencilerin fiziksel ve bilişsel gelişimine katkıda bulunarak mental aritmetik, satranç, mangala, dedektif, koridor gibi oyunlarla çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:15 Kaynak: Bültenler

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