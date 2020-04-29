Kartepe'de Alo Evlat Hizmetleri devam ediyor - Son Dakika

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara 7/24 hizmet götürmeye devam ediyor.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri de 7/24 hizmete devam ediyor. Ekipler ilçe genelinde gelen her talebe hızla cevap vererek vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor. Ekipler, talep eden vatandaşların market alışverişi, ilaç temini, gıda yardımı, yaşlı sağlık hizmetleri, medikal malzeme temini, hastaneye ulaşım ve sıcak yemek hizmetlerini yerine getiriyor.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sağlık Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar ve ortaya çıkan veriler ışığında Covid-19 salgınından kurtuluşumuz yakın görünüyor. İlk günden itibaren hükümetimizin almış olduğu hayati tedbirler neticesinde bu salgından en az kayıpla kurtulan ülkelerden biri olacağız Allah'ın izniyle. BU iyimserlik tablosu tedbirlerimizi gevşetmemesine sebep olmasın. Bu tabloya tedbirler sayesinde ulaştık, iyimserlik halinin devamı ve sonucunda hastalığı yenebilmek için önümüzde ki süreç temkinli iyimserlik olmalıdır. Biz bu süreçte sonrasında da ihtiyacı olan her hemşehrimizin yanında olacağız" dedi.



Öte yandan Covid-19 önlemleri kapsamında 30.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 03.05.2020 tarihi saat 24.00 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kartepe'de açılacak semt pazarlarının günleri yeniden düzenlendi. Buna göre Cuma günü Çepni Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde kurulan Suadiye Semt Pazarı, Eşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde kurulan Eşme Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde kurulan semt pazarı ile Cumartesi günü Köseköy Merkez Atatürk Caddesi'nde kurulan semt pazarı Perşembe günü tezgah açacak. Pazar günü Ataşehir Mahallesi İzmit Caddesi yanında kurulan pazar ile Çınarlı Mahallesi Sapanca yolu Caddesi'nde kurulan semt pazarı ise Pazartesi günü kurulacak. - KOCAELİ