Kartepe'de alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ve Kartepe Belediyesi koordinasyonuyla yapımı devam eden Hacı Mustafa Beycemal deresinde yapılan ıslah çalışmalarını inceledi. Dere ıslah çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Kocaman "Dere ıslahı çalışmalarımız ilçemizin farklı noktalarında devam ediyor. Ekip arkadaşlarımızla Köseköy Mahallemizdeki ıslah çalışmalarını inceleyerek güncel program hakkında bilgi aldık. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ile ilçemiz çok önemli bir yatırım kazanacaktır" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı yatırım programı kapsamında Kartepe Köseköy Mahallesi Hacı Mustafa Beycemal deresinde ıslah çalışmalarına başlandı. Taş duvar örülerek imalatı gerçekleştirilecek derede, 363 metre uzunluğunda dere ıslah çalışması yapılacak. Çalışmalar kapsamında 22 metre ve 12 metre uzunluğunda olmak üzere 2 adet kapalı menfez imalatı gerçekleştirilecek.

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman daha sonra Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe genelinde üst yapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Kocaman "Teknik ekibimiz ile birlikte saha çalışmalarımızı takip ediyoruz. İlçemizde devam eden üstyapı bakım onarım ve yenileme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kartepemiz her geçen gün daha modern bir ilçe olmaktadır" diye konuştu.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Hacım Halim Mahallesi'nde parke tamiratı, Dumlupınar Mahallesi Şehit Mecit Sokakta beton kaldırım, Uzunçiftlik Mahallesi Öz Sokakta park yol, Ataevler Mahallesi Yağmur Sokakta parke tamiratı çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Başkan Kocaman son olarak İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Dumlupınar Mahallesi içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kocaman "İSU Genel Müdürlüğümüzce ilçemizin ihtiyaç duyulan lokasyonlarında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yenileme alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Tüm ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" açıklamasında bulundu.

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Dumlupınar Mahallesi içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatının bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 5567 metre yağmursuyu, 4780 metre kanalizasyon ve 5295 metre içmesuyu hattı imalatı yapılacak. - KOCAELİ