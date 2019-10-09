Son Dakika Haberleri: Kartepe'de Ayva Şenliği 13 Ekim'de
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Kartepe'de Ayva Şenliği 13 Ekim'de

1 saat önce

Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ve hava muhalefeti nedeniyle ertelenen marka tescilli "Kartepe Eşme Ayva Şenliği" 13 Ekim'de saat 13.30'da Eşme sahilinde gerçekleştirilecek.

Kartepe'de Ayva Şenliği 13 Ekim'de, System.String[]

Kartepe Belediyesi bu yıl Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'nin ardından ikinci olarak Ayva Şenliği gerçekleştirilecek. Marka tescili almış Eşme Ayva'sının tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan şenlik, 13 Ekim Pazar günü saat:13.30'de Eşme Sahili'nde Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman ev sahipliğinde yapılacak.

EN İYİ AYVA ÖDÜLLENDİRİLECEK

Kartepe Eşme Ayvası Şenliği'nde En Güzel Ayva ve En Güzel Ayva Yemeği kategorilerinde yarışma düzenlenecek. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilecek. En Güzel Ayva kategorisinde birinciye 2 bin 500 TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye bin TL, En Güzel Ayva Yemeği kategorisinde birinciye bin 500 TL, ikinciye bin TL ve üçüncüye 500 TL ödül verilecek.

STANDLARI AYVALAR SÜSLEYECEK

Kartepe Belediyesi tarafından şenlik alanına kurulan standları Eşme'nin eşsiz ayvası süsleyecek. Ayva üreticileri, kuracakları stantlarda ayva satışı da yaparken, zanaatkârlar kendilerine ayrılan Ebru, Hat, Cam Sanatı, Kaligrafi, Kandıra Bezi ve Çini stantlarında sanatlarını icra edebilecek. Ayrıca tarım araç gereç aletleri standında son teknoloji ürünleri sergilenecek.

BÜYÜK KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kartepe Belediyesi Mehteran takımı ve Kartepe Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile başlayacak olan sahne programı ise ilerleyen saatlerde konser ile devam edecek. Geçtiğimiz yıl şölen havasında gerçekleştirilen şenliğe bu yıl da Kartepeli vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Kartepe, Eşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:49 Kaynak: Bültenler
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