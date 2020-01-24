Kartepe'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü öldü - Son Dakika

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Kartepe'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü öldü
14 dakika önce
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:52 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi'nde seyreden Arda Badem yönetimindeki 41 AG 117 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarparak yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Badem, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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