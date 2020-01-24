Kartepe'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kartepe'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü öldü

14 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kartepe'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü öldü, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi'nde seyreden Arda Badem yönetimindeki 41 AG 117 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarparak yan yattı.

Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Badem, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Maşukiye, Kocaeli, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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