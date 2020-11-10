Kartepe'de bebekler mutlu büyüyor - Son Dakika

Kartepe'de bebekler mutlu büyüyor

10.11.2020 11:40
Kartepe'de bebekler mutlu büyüyor, System.String[]

Kartepe Belediyesi tarafından sürdürülen "Hoş geldin Bebek" ziyaretleriyle ilçede bebek sahibi olan aileler mutlu ediliyor.

Kartepe Belediyesi tarafından sürdürülen "Hoş geldin Bebek" ziyaretleriyle ilçede bebek sahibi olan aileler mutlu ediliyor.

Kartepe Belediyesi'nin sosyal belediyecilik kapsamında başlattığı "Hoş geldin Bebek" ziyaretleri Covid-19 önlemleri sonrası yeniden başladı. Bu kapsamda ilçede yeni bebek sahibi olan aileler, Hoş geldin Bebek ekibi tarafından ziyaret edilerek, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektubun da yer aldığı, çocuk sağlığına uygun Sağlık Bakanlığı onaylı hediye paketleri takdim ediliyor. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapılan ziyaretlerde hediye takdimi yapılan ailelere anne ve bebeğin sağlığı ile ilgili bilgiler veriliyor.

Yeni bebek sahibi olan aileler ise projeden memnun olduklarını ifade ederek, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a teşekkürlerini ilettiler. - KOCAELİ

Kartepe'de bebekler mutlu büyüyor
Kartepe'de bebekler mutlu büyüyor

Mustafa Kocaman, Koronavirüs, Kartepe, Bebek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartepe'de bebekler mutlu büyüyor - Son Dakika


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