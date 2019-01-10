Kartepe'de "Beyaz Baston" Unutulmadı

Kartepe
Belediyesi Arslanbey
Yunus Emre ve Dumlupınar Katip Çelebi Bilgi Evleri
öğrencileri, 7-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası'nda, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve görme engellilerin sorunlarını duyurmak amacıyla etkinlikler düzenledi.
Kartepe Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, görme engellilerle empati yapmak, onları anlamak ve bireylerin engellilikle ilgili farkındalığının artırılması adına, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları hissedebilmek için çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Arslanbey Yunus Emre Bilgi Evi öğrencileri, tüm hafta boyunca yakalarına, farkındalık oluşturmak adına, "Beyaz Baston Körler Haftası" yazılı yaka kartlarını taktılar.
Okulda, sokakta, yaşam alanlarının her köşesinde yaka kartları ile gezen öğrenciler, sebebini soran büyüklerine ve arkadaşlarına 7-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftasının önemini anlattılar. Gönüllü bir öğrencinin gözleri bağlanarak, beyaz bir baston ile burnuyla, kulaklarıyla, elleriyle "görmek" nedir bunun farkını anlamaya çalıştı. Kartepeli miniklere Braille Alfabesi (Körler Alfabesi) nedir, nasıl bir yöntemdir eğitmenler tarafından anlatıldı.
Dumlupınar Katip Çelebi Bilgi Evi'nde düzenlenen etkinlikte ise bir grup öğrencinin gözleri kapatılarak çizgi filmi arkadaşlarıyla beraber izlemeleri sağlanırken, sonrasında ne hissettiklerini arkadaşlarıyla paylaştılar. Çocuklar birbirleriyle empati yaparak empati kurmayı öğrenirken, çocukların bir engelin, insan hayatında neleri beraberinde getirebileceğini kendi gözlemleriyle fark etmelerini sağlandı. Düzenlenen etkinliklerde çocuklara, engellilere yardımsever bir şekilde yaklaşmaları gerektiği aktarıldı. - KOCAELİ