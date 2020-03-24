Kartepe'de bin 100 iş yeri denetlendi - Son Dakika

Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde korona virüse karşı alınan önlemleri kapsamında bin 100 iş yerini denetledi.



Korona virüs önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları devam ederken, esnafların aldığı önlemleri de denetleniyor. Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerinde korona virüse karşı alınan önlemleri yerinde denetliyor. Belediye ekipleri ekmek fırınları, marketler ve gıda depolarında denetimlerini gerçekleştirdi. Ruhsat Müdürlüğü Cuvid-19'un ortaya çıktığı günden itibaren Kartepe'de hizmet veren ekipleri bu zaman kadar bin iş yerinde denetim yaptı.



Yapılan denetimlerde ekmek fırınlarında üretim alanları, ekmek satış reyonlarına dikkat çekildi. İş yeri sahipleri ve çalışanlarının kesinlikle maskeli ve eldivenli olmaları, ekmeğin poşet içerisinde el değmeden vatandaşa verilmesi gerektiği marketlerde ise müşterilerine kolonya veya dezenfektan vermeleri gerektiği anlatıldı. - KOCAELİ