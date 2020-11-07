Kartepe'de büyüleyici sonbahar - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ormanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Her mevsim doğanın farklı tonlarını barındıran Kartepe, sonbaharın gelmesiyle birlikte adeta görsel şölen sunuyor. İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği, kestane, meşe, kayın ve gürgen ağaçlarının yoğun olduğu kayak merkezinin bulunduğu Kartepe'ye gelen günübirlik tatilciler, eşsiz manzara ile karşılaşıyor. Kartepe'de yürüyüş güzergahları ziyaretçileri renkli bir doğa yolculuğuna çıkartıyor.