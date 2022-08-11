Kocaeli'de ekili arazileri su bastı (2) - Son Dakika
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Kocaeli'de ekili arazileri su bastı (2)

11.08.2022 15:13
Kocaeli'de ekili arazileri su bastı (2)

KARTEPE'DE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜKocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

KARTEPE'DE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Kule Deresi taştı. Dere çevresindeki 5 evin zemin katlarını su bastı. Sürücüler sularla kaplanan yollarda araçlarıyla güçlükle ilerledi. İtfaiye ve belediye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma yaptı.Evine su dolduğunu söyleyen Mehmet Özkan, "Sabah saatlerinde çok yağmur yağdı. Evin içerisine girmesini engelleyemedik. Beyaz eşyalarım, depoladığım yiyeceklerim ve eşyalarım ıslandı. Yetkililerin yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ekili arazileri su bastı (2) - Son Dakika

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