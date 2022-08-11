Kocaeli'de ekili arazileri su bastı (2)

Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Kule Deresi taştı. Dere çevresindeki 5 evin zemin katlarını su bastı. Sürücüler sularla kaplanan yollarda araçlarıyla güçlükle ilerledi. İtfaiye ve belediye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma yaptı.Evine su dolduğunu söyleyen Mehmet Özkan , "Sabah saatlerinde çok yağmur yağdı. Evin içerisine girmesini engelleyemedik. Beyaz eşyalarım, depoladığım yiyeceklerim ve eşyalarım ıslandı. Yetkililerin yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

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