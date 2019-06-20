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Kartepe'de çevreci gönüllüler

1 saat önce

Çevrenin öneminin farkında olan bir nesil yetiştirmek amacı ile Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile TEMA Vakfı ortaklaşa yapılan çalışmalara devam ediyor.

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Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman'ın büyük önem verdiği çevreye duyarlı genç nesil için Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile TEMA Vakfı işbirliğinde yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Özellikle çocukları ve gençleri hedef alan Çevreci Nesil Projesi'nde tohumları toprakla buluşturan, ağaç kardeşliği yapan, kaynağında ayrıştırma konusunda duyarlı, dünyadaki diğer canlıların farkında olan kendisine ve çevresine saygılı bireyler olarak yetişen gençler TEMA Vakfına bağış yaparak TEMA Vakfı Gönüllüsü oldular.

TEMA GÖNÜLLÜSÜ OLDULAR

Leyla Sarıgöl İlkokulu 1/A ve 2/C sınıfı öğrencilerinin tamamı Sınıf Öğretmenleri Mediha Asıliskender ve Nil Abacı önderliğinde TEMA gönüllüsü olarak " Bu sınıf TEMA Gönüllüsüdür" beratı almaya hak kazandılar.

ÖĞRENCİLERİN DUYARLILIĞI

Kartepe sınırları içerisinde TEMA etkinliği yapan, yaptıkları çalışmalarla eğlenerek öğrendiklerini ifade eden Leyla Sarıgöl İlkokulu öğrencileri; gönüllü olarak yaptıkları çalışmalarla çevrelerine faydalı olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ettiler. İlçedeki tüm okulları gönüllü olmaya davet eden öğrenciler, dünyamızın bu tür gönüllülük faaliyetleri ile daha yaşanılabilir olacağını vurguladılar.

BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM

TEMA Vakfı İlçe Sorumlusu Gökçen Gönülay "Kartepe Belediyemiz tarafından yürüttüğümüz Sıfır Atık ve çevre koruma faaliyetlerine ek olarak; gönüllü öğrencilerle bir araya gelerek yarınlar adına güzel işler başarıyoruz. Bugün karnelerini alarak yaz tatiline başlayan öğrencilerimizin gönüllülük rozetlerini yakalarına takmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimize, velilerimize ve tüm öğretmenlerimize tabiatla baş başa, toprakla bütünlük içerisinde güzel bir tatil diliyorum. Tüm Kartepe halkımızı Tema Vakfına gönüllü olmaya ve bu uğurda çalışmalar yapmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

BU DÜNYA BİZE EMANETTİR

"Çevreye saygılı şehirler ile tüm canlılarla birlikte uyum içinde yaşayacağımız bir Kartepe hayalimiz vardır" diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, "Turizm kenti olan Kartepemizde yeşil alanları güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların çevreyi kirletmesine engel olacağız. Sıfır Atık Projesi Kartepemiz de en iyi şekilde uygulanacaktır. İnsan-şehir-tabiat dengesini en ideal şekilde gözeterek, şehirlerimizi yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesiyle inşa ve ihya edeceğiz. Çevrenin korunmasında geleceğimiz olan gençlerimizin bilinçli olması bizler için çok önemlidir. Geleceğimiz bizlere torunlarımızın emanetidir. En iyi şekilde koruyarak gelecek nesillere aktarmalıyız. Çevre gönüllüsü olan gençlerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:24 Kaynak: Bültenler
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