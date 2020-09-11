Kartepe'de Covid-19 denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge uyarınca ülke genelinde olduğu gibi Kartepe'de de Covid-19 tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile son Covid-19 tedbirlerini kapsayan denetimler tüm Türkiye ile birlikte Kartepe genelinde de yapıldı. Kartepe Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğünden oluşan ekipler, ilçe genelinde vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda denetimlerini gerçekleştirdi.

Kartepe genelinde yapılan denetimlerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet salonları ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik alanları, lunapark ve tematik parklar ile bilumum yaşam alanları denetlendi.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, "Denetimler önemli, toplum sağlığımız için bakanlıklarımızla ciddi bir mücadele sürdürüyoruz. Ancak denetimler kadar otokontrolümüz de çok önemli. Herkes kendi tedbirini alırsa, hem kendini hem herkesi korumuş olur. Basit tedbirlerle kurtulabileceğimiz bir düşmanımız var. Biz tedbirlerle de güçlü olursak virüsün yayılma gücü yok olacak" dedi. - KOCAELİ