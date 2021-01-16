Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor

16.01.2021 09:39
Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktoru bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktoru bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kartepe'ye 13 Ocak'ta aracıyla giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun'u (51) bulmak için jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince başlatılan arama çalışmasına dün akşam ara verildi.

Çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlayan ekipler, arama faaliyetini Kuzuyayla bölgesinde yoğunlaştırdı.

Tolun'un son görüldüğü yerle ilgili teknik çalışma gerçekleştiren jandarma ve polis ekipleri, faaliyetlerini sürdürüyor.

Başiskele ilçesindeki bir özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmişti. Tolun'un en son Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Başiskele, Jandarma, AFAD, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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