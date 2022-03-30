Kartepe'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Kartepe'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

30.03.2022 18:00
Kartepe'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Suadiye Okçapınar mevkisinde İsmet Erturan'ın (59) kullandığı traktör, ormanlık alanda devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Erturan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir çocuk babası Erturan'ın, Kocaelispor'un eski yöneticisi olduğu öğrenildi.

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Traktör, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartepe'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika


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