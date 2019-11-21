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Kartepe'de Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlandı

6 saat önce

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kutlandı.

Kartepe'de Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlandı, System.String[]

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kutlandı.


Çocuklara kitap okutmayı sevdirmek amacıyla, 09-15 Kasım tarihlerini kapsayan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası", Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde kutlandı. Kartepe Belediyesi Fatih Sultan Mehmet, Yunus Emre ve Mevlana Bilgi Evleri'nde çocuklara özel, renkli içeriği olan kitaplarla okuma saati gerçekleştirildi. Çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik de öğrencilere çocuk kitap yazarları tanıtımı yapıldı.


Kitaplarını yanlarından hiçbir zaman ayırmamaları, tablet ve bilgisayara bağımlı kalmamaları gerektiği önemle anlatılan etkinlikte çocuklara, kitap seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği de belirtildi. Etkinliğe büyük ilgi gösteren minik okurlar hem doğa ile iç içe oldular hem de her bir hikaye de farklı maceralara çıktılar. - KOCAELİ

Bilgi Evleri, Kartepe, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:23 Kaynak: İHA
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