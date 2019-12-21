Kartepe'de endüstriyel geri dönüşüm sitesinde yangın (2) - Son Dakika

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Kartepe'de endüstriyel geri dönüşüm sitesinde yangın (2)
6 saat önce
Kartepe'de endüstriyel geri dönüşüm sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:21 Kaynak: AA
Kartepe'de endüstriyel geri dönüşüm sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı
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