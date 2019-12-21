Kartepe'de endüstriyel geri dönüşüm sitesinde yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartepe'de endüstriyel geri dönüşüm sitesinde yangın (2) - Son Dakika

Kartepe'de endüstriyel geri dönüşüm sitesinde yangın (2)

6 saat önce

Kartepe'de endüstriyel geri dönüşüm sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Kartepe'de endüstriyel geri dönüşüm sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı

Kartepe'de endüstriyel geri dönüşüm sitesinde yangın (2)

Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:21 Kaynak: AA
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