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Kartepe'de hayvan barınakları tarım alanlarına taşınıyor

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hayvan barınakları ve kümeslerini kaldırıyor.

Kartepe'de hayvan barınakları tarım alanlarına taşınıyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hayvan barınakları ve kümeslerini kaldırıyor.


Kartepe Belediyesi geçmiş dönem meclis toplantısında alınan "Hayvan barınakları ve kanatlı hayvan kümeslerinin imar planında tarım alanı olarak gözüken alanlara taşınması" hakkındaki meclis kararı gereğince Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, başlatılan çalışma sonrasında yerleşim alanı içerisinde yer alan hayvan barınakları ve kanatlı hayvan kümeslerini kaldırmaya başladı. Bu kapsamda son olarak Köseköy Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde Hacı Halim Köprüsü yanında bulunan hayvan barınağını kaldırdı.


Meclisin aldığı karar uyarınca çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Bu konuda denetimsiz ve özel yapıların oluşturduğu çevre ve görüntü kirliliği sebebiyle, çevre ve halk sağlığını tehdit ettiği yönünde yoğun şikayet aldık. Konu Kartepe Belediyesi meclisinde değerlendirildikten sonra bir önceki dönemde bu karar alındı. Bizde ilçemizin sağlıklı kentleşmesi ve planlara uygunluk sağlaması açısından kontrollerimizi yapıp, hayvan sahiplerine gerekli süre tanındıktan sonra işlem yapıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, Kartepe, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:11 Kaynak: İHA
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